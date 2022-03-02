«Двух землекопов не хватит»: Что изменит новый закон о похоронном деле
Автор законопроекта Светлана Разворотнева отметила, что будет определена процедура выхода на рынок для похоронных организаций.
Новый закон о похоронном деле призван защитить граждан от некачественных услуг, заявила депутат Госдумы РФ, автор нового законопроекта Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Что хотелось бы изменить законопроектом? В нем устанавливаются определенные требования к организациям, которые занимаются похоронами. Сейчас любая организация может выйти на рынок, у нее есть стол, стул, у нее есть два землекопа – алкоголика, и она может не приходит к людям оказывать услуги – ни ответственности, ни качества. Люди в стрессе, когда у них умирают близкие, им очень трудно сориентироваться. Законопроект предполагает, что будет определена процедура выхода на рынок – она будет максимально простой. Предусматривается механизм удаления с рынка недобросовестных организаций», - рассказала она.
Впервые с 1996 года Госдума может принять новый закон о похоронном деле. В нем предлагается создать единый реестр похоронных контор и лицензировать деятельность ритуальных компаний с возможностью формирования тарифов на захоронение органами местного самоуправления. Благодаря новому законопроекту власти планируют решить проблему брошенных могил и сделать похороны госуслугой.
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