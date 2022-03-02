«Это избыточно»: Как Совфед отреагировал на желание сажать ритуальщиков за мошенничество
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что предложение в Совфеде отклонили.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в пресс-центре НСН рассказал об обращении к председателю Совета Федерации с предложением ввести в уголовный кодекс отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг
«От нашего института мы сделали обращение к председателю Совета Федерации Валентине Ивановне Матвиенко с предложением ввести в уголовный кодекс отдельную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг. Наверное, это было в большей степени желание с нашей стороны привлечь внимание руководства, государства, органов власти к существующей проблеме. Неважно, как именно будет решена проблема прозрачности ритуальных услуг, проблема их качества, проблема порядочности в отношениях между сотрудниками ритуальных агентств, моргов и кладбищ с родственниками умерших. Мы уже получили ответ из аппарата комитета Совета Федерации по институционному законодательству и государственному строительству. Сообщается, что данные приняты к сведению и будут учтены. Однако комитет полагает, что данное предложение избыточно. Мы получили в большей степени отрицательный ответ, но не воспринимаем это как поражение»,- отметил он.
Новый закон о похоронном деле призван защитить граждан от некачественных услуг, заявила депутат Госдумы РФ, автор нового законопроекта Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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