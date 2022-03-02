Морги и кладбища призвали информировать россиян о бесплатных похоронах
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов отметил, что граждане в тяжелой ситуации не помнят об этом.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в пресс-центре НСН обвинил ритуальные агентства, которые не сообщают гражданам о бесплатных услугах, в цинизме.
«Мошенники совершают преступления, используя тяжелое психологическое состояние своих будущих жертв – речь идет о цинизме. Подавляющее большинство населения, родственников, которые сталкиваются с потерей родного человека, не знают о том, что им полагаются бесплатные услуги от государства. Сотрудники агентств, моргов и кладбищ не информируют население о том, что у них есть такое права – они просто открывают прейскурант», - отметил эксперт.
Новый закон о похоронном деле призван защитить граждан от некачественных услуг, заявила депутат Госдумы РФ, автор нового законопроекта Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
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