«Портят трупы»: Глава похоронного дома «Журавли» перечислил проблемы отрасли
Илья Болтунов отметил, что не только частные компании незаконно воют за свою прибыль.
Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов в пресс-центре НСН назвал главные проблемы отрасли.
«Проблемы есть в разных ведомствах. Проблем огромное количество – проблемы доступа к кладбищу, где-то кто-то перекрывает дорогу, не дает проехать. Такая же история с моргами – портят трупы, навязывают какие-то услуги, получают незаконным способом информацию, воруют документы и так далее. К сожалению, многие проблемы создаются муниципальными компаниями, это проблема не только частного бизнеса», - рассказал он.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в пресс-центре НСН обвинил ритуальные агентства, которые не сообщают гражданам о бесплатных услугах, в цинизме.
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