«Ждем текст закона»: Глава похоронного дома «Журавли» объяснил испуг отрасли

Новый законопроект о похоронном деле не должен ущемлять права частного бизнеса, заявил владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов в пресс-центре НСН.

«Мы все ждем текста законопроекта. Мы хотим понимания – не только частный бизнес у нас плохой. К сожалению, когда СМИ очень агрессивно вбросили информацию о новом законопроекте, те формулировки, которые они использовали, напугали весь частный бизнес и многих граждан. То, что мы обсуждаем сегодня здесь, что мы слышим от Светланы – есть надежда, что все не так плохо. В целом бизнес испугался, потому что очень много непонимания. Сейчас для частного бизнеса новый законопроект это черный ящик, а на самом деле мы ждем улучшений, что перестанут страдать семьи», - рассказал он.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в пресс-центре НСН обвинил ритуальные агентства, которые не сообщают гражданам о бесплатных услугах, в цинизме.



