27.01.2022 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Русские Халки». Как развивается силовой экстрим в России»?

25 января 2022 года отмечается год со дня признания силового экстрима официальным видом спорта. Спустя 20 лет дело рекордсмена в силовых видах спорта Владимира Турчинского получило официальное признание. Весной 2022 года рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» планирует установить новый мировой рекорд по буксировке техники, не имеющей мировых аналогов. Впервые в мире силовых видов спорта спортсмен попытается сорвать с места и перетянуть несколько вертолётов сразу без использования специальных приспособлений. Этот рекорд будет посвящен 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, как развивает силовой экстрим в России, а также о процессе подготовки к мировому рекорду.

Участники пресс-конференции:

Легенда отечественного и мирового силового экстрима, рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев;

Заместитель ОФСОО «Федерация силового экстрима России», рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян «Русский Халк»;

«Русский Халк»; Президент ОФСОО «Федерация силового экстрима России», главный тренер Сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



