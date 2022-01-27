Кокляев и «Русский Халк» установили мировой рекорд в пресс-центре НСН

Сергей Агаджанян надул грелку «до разрыва» за 20 секунд, а сидевший у него на плечах Михаил Кокляев – за 28 секунд.

Не имеющее в мире аналогов достижение по одновременному надуванию грелок «на разрыв» установили рекордсмены Михаил Кокляев и "Русский Халк" Сергей Агаджанян в пресс-центре НСН.

«Прямо сейчас вы впервые увидите то, чего в мире никто не делал на 100%», - сказал рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев.

«Русский Халк»: Подготовка к мировому рекорду занимает два года

С этим словами он сел на плечи к заместителю президента Федерации силового экстрима России, рекордсмену мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергею Агаджаняну по прозвищу «Русский Халк».

После этого Кокляев и Агаджанян одновременно начали надувать грелки. «Халку» удалось надуть грелку до разрыва за 20 секунд, а его коллеге понадобилось на «взрыв» 28 секунд.

Ранее Агаджанян рассказывал, что в среднем подготовка нового рекорда занимает около двух лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:СпортсменыРекорд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры