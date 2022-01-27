Кокляев и «Русский Халк» установили мировой рекорд в пресс-центре НСН

С этим словами он сел на плечи к заместителю президента Федерации силового экстрима России, рекордсмену мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергею Агаджаняну по прозвищу «Русский Халк».

После этого Кокляев и Агаджанян одновременно начали надувать грелки. «Халку» удалось надуть грелку до разрыва за 20 секунд, а его коллеге понадобилось на «взрыв» 28 секунд.

Ранее Агаджанян рассказывал, что в среднем подготовка нового рекорда занимает около двух лет.

