«Русский Халк» раскрыл планы по буксировке подводной лодки
На день ВМФ планируется буксировать подводную лодку, рассказал «Русский Халк» Сергей Агаджанян.
Следующим рекордом должна стать буксировка подводной лодки, рассказал в пресс-центре НСН замглавы Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам «Русский Халк» Сергей Агаджанян.
«Планируется не менее амбициозный рекорд, который будет связан с подводной лодкой, в которой будет участвовать самый сильный человек России, уникальный молодой спортсмен Евгений Марков, рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев и я. Это будет, скорее всего, на День военно-морского флота. Ждите анонсов», - поделился рекордсмен.
Ранее президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как будут бороться с фармакологией в силовом экстриме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru