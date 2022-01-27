«Русский Халк» раскрыл планы по буксировке подводной лодки

Следующим рекордом должна стать буксировка подводной лодки, рассказал в пресс-центре НСН замглавы Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам «Русский Халк» Сергей Агаджанян.

«Планируется не менее амбициозный рекорд, который будет связан с подводной лодкой, в которой будет участвовать самый сильный человек России, уникальный молодой спортсмен Евгений Марков, рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев и я. Это будет, скорее всего, на День военно-морского флота. Ждите анонсов», - поделился рекордсмен.

Ранее президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как будут бороться с фармакологией в силовом экстриме.

