Тренер по силовому экстриму: Допинг есть, но будем бороться с этим

Президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко рассказал в пресс-центре НСН, как будут бороться с фармакологией в силовом экстриме.

«Мы уже год как официальный вид спорта, после прохождения аккредитации мы будем подписывать договор с агентством РУСАДА и, естественно, будем проверять. Это правильно, потому что сейчас интернет - это большая бомба, где всё это рекламируется, продается. Призовая тройка будет проверяться на допинг-контроль, и один спортсмену по выбору», - объяснил тренер.

Силовой экстрим не должен становиться олимпийским видом спорта, поскольку это по-настоящему народный спорт, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев.

