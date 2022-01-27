Тренер по силовому экстриму: Допинг есть, но будем бороться с этим
Проблема допинга в силовом экстриме существует, однако с ней активно борются, отметил тренер по силовому экстриму Василий Грищенко.
Президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко рассказал в пресс-центре НСН, как будут бороться с фармакологией в силовом экстриме.
«Мы уже год как официальный вид спорта, после прохождения аккредитации мы будем подписывать договор с агентством РУСАДА и, естественно, будем проверять. Это правильно, потому что сейчас интернет - это большая бомба, где всё это рекламируется, продается. Призовая тройка будет проверяться на допинг-контроль, и один спортсмену по выбору», - объяснил тренер.
Силовой экстрим не должен становиться олимпийским видом спорта, поскольку это по-настоящему народный спорт, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Думский комитет рассмотрит проект о признании ДНР и ЛНР в начале февраля
- Украинский суд оставил в силе пожизненный приговор экс-главе ЛНР
- Сатановский заявил, что США превратились в политического бомжа
- Циклоны «Мария» и «Надя» движутся на Москву
- Российский фотограф объяснил причину драки с жителями Каира
- В МИД заявили, что диппредставительства РФ на Украине работают в штатном режиме
- В ВОЗ призвали защитить детей и подростков от штамма «омикрон»
- Финляндия продлила ковидные ограничения на границе
- Зеленский дал положительную оценку «нормандской встрече»
- В РФ материальную помощь пострадавшим от ЧС начнут оказывать через Госуслуги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru