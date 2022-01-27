«Русский Халк»: Подготовка к мировому рекорду занимает два года

В среднем подготовка мирового рекорда занимает около двух лет, объяснил в пресс-центре НСН замглавы Федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам «Русский Халк» Сергей Агаджанян.

«Мы с тренером устраиваем план-график мероприятий на два года вперед. Иногда некоторые атлеты говорят, что слишком далеко мы планируем. Когда я готовлюсь к любому рекорду, я смотрю те элементы, которые буду делать следующим уникальным достижением. Стараюсь за полгода уже какие-то движения оттачивать. В основном, конечно, всё происходит за счет опыта. Если говорить о буксировках, есть особенности в технике. Тренировки носят полностью функциональный характер. Мне, дай Бог, в апреле будет 45 лет уже, очень непросто готовиться и поддерживать весь организм в хорошей форме, тем более даты ставим иногда заранее», - поделился спортсмен.

Ранее президент Федерации силового экстрима России, главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко рассказал «Радиоточке НСН», как будут бороться с допингом в силовом экстриме.

