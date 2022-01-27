«Русский Халк» рассказал, как безопасно заниматься силовым экстримом

Силовой экстрим не опасен, если им заниматься под руководством опытных тренеров, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян «Русский Халк».

«Сразу хотел бы отметить, что я являюсь любителем силовых видов спорта, который изучил несколько движений, а в силовом экстриме около 40 движений, которые уже применяются на турнирах. Я не выступающий атлет, я вовлекаю молодежь и население России в занятия силовым экстримом. Я считаю, что этот вид спорта, которым я увлекался в юности, не опасен. С точки зрения тех движений, которые я делал, могу сказать, что если делать их под руководством опытных специалистов, таких как мой тренер Василий Грищенко, то, я думаю, что нет опасных моментов, главное, везде подходить разумно, с умом», - отметил спортсмен.

Ранее Сергей Агаджанян установил российский и мировой рекорд, надув до разрыва 25 трехлитровых грелок за 12 минут 22 секунды.

