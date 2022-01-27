«Русский Халк» рассказал, как безопасно заниматься силовым экстримом

По словам Сергея Агаджаняна по прозвищу «Халк», силовой экстрим не является опасным при грамотной подготовке под присмотром специалистов.

Силовой экстрим не опасен, если им заниматься под руководством опытных тренеров, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заместитель федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян «Русский Халк».

«Сразу хотел бы отметить, что я являюсь любителем силовых видов спорта, который изучил несколько движений, а в силовом экстриме около 40 движений, которые уже применяются на турнирах. Я не выступающий атлет, я вовлекаю молодежь и население России в занятия силовым экстримом. Я считаю, что этот вид спорта, которым я увлекался в юности, не опасен. С точки зрения тех движений, которые я делал, могу сказать, что если делать их под руководством опытных специалистов, таких как мой тренер Василий Грищенко, то, я думаю, что нет опасных моментов, главное, везде подходить разумно, с умом», - отметил спортсмен.

Ранее Сергей Агаджанян установил российский и мировой рекорд, надув до разрыва 25 трехлитровых грелок за 12 минут 22 секунды.

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