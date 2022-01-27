Рекордсмен Кокляев выступил против включения силового экстрима в Олимпийские игры
Олимпийские виды спорта в России подвергаются большому давлению, поэтому силовому экстриму лучше оставаться по-настоящему народным спортом, считает рекордсмен Михаил Кокляев.
Силовой экстрим не должен становиться олимпийским видом спорта, поскольку это по-настоящему народный спорт, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал рекордсмен мира по силовому экстриму Михаил Кокляев.
«Если честно, то не хотелось бы. Давайте мы не будем петь дифирамбы современности, современной ситуации в российском спорте. Олимпийские игры - это нынче рисковое дело, когда геополитика завязывается, когда на спорт влияют спортивные функционеры, когда начинают раз через раз приходить и мучить спортсменов допинг-офицеры, и непонятно, что это за люди. Бесконечные допинг-скандалы, которые бросают тень во всем мире почему-то именно на российский спорт, именно Россия выступает без флага и гимна. Я только из-за того не хочу, чтобы силовой экстрим был олимпийским видом спорта, потому что это народный спорт. Это начиналось с 1977 года, тогда в Америке был проведен первый турнир двумя шотландцами. Они делали из этого не олимпийское движение, а хорошее силовое шоу. 45 лет уже будет этому виду спорта как настоящему шоу с участием спортсменов со всех уголков нашей планеты. И сам основатель спорта говорил, что его задача не выйти на Олимп, а показать человеческую удаль, брутальность мужицкого здоровенного тела и духа», - отметил Кокляев.
Ранее заместитель федерации силового экстрима России, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян «Русский Халк» рассказал, что силовой экстрим не опасен, если им заниматься под руководством опытных тренеров.
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