РПЦ против коронавируса

С 6 июня в Москве открываются для всех прихожан храмы Русской православной церкви. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для открывающихся храмов, согласно которым должно быть обязательное ношение защитных масок, как для прихожан, так и для священнослужителей, и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Во внеслужебное время, будет ограничено число прихожан, одновременно находящихся в религиозном учреждении.

Как пандемия сказалась на РПЦ?

Изменились ли время и форма богослужений из-за пандемии коронавируса?

Какие меры по защите прихожан сохраняются сегодня?

Как быть верующим больным коронавирусом, допускаются ли до них священнослужители?

Участник пресс-конференции:

Иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.





ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется)

У вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

