Без поцелуев. Как будут проходить службы в церквях

После открытия храмов в России священники и прихожане будут взаимодействовать, только соблюдая социальную дистанцию. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.

«Сейчас только в маске, прямо строго. К иконам можно прислоняться лбом, не целовать. А можно воздавать почитание на расстоянии. При исповеди нельзя целовать крест или руку. Сами священники, естественно, должны быть в маске и соблюдать все меры предосторожности», - сказал клирик.

Он отметил, что для верующих пандемия – это не только кризис, но и возможность утвердиться в вере.

«Для меня этот коронавирус – это большая милость. Это такое призвание, возможность выйти из обычной жизни и задуматься, что на самом деле происходит», - добавил Першин.

С 6 июня в Москве открываются для всех прихожан храмы Русской православной церкви. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для открывающихся храмов, согласно которым должно быть обязательное ношение защитных масок, как для прихожан, так и для священнослужителей, и соблюдение социальной дистанции в полтора метра.

