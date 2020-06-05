РПЦ предложила верующим совершить паломничество к книжному шкафу
В Русской православной церкви считают, что нужно избегать паломничеств до преодоления пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса», рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
В Русской православной церкви считают, что нужно избегать паломничеств до преодоления пандемии коронавируса. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса», рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
«Сейчас не время паломничеств. Лучше подождать, когда эпидемия схлынет. Сейчас лучше провести паломничество дома, книжному шкафу. Найти Библию и начать ее читать. Почитать старцев Оптиной пустыни, Федора Достоевского. И потом, когда откроются границы, паломничество будет восприниматься совсем по-другому. Потому что сейчас паломничество часто перерождается в духовный туризм», - заметил представитель РПЦ.
Напомним, с 6 июня в Москве открываются для всех прихожан храмы Русской православной церкви. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для открывающихся храмов.
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