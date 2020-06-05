РПЦ: Нельзя превращать служение онлайн в духовную услугу
Обращение к священникам через интернет - это вполне допустимая форма жизни в Церкви. Такое мнение на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» высказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
Обращение к священникам через интернет - это вполне допустимая форма жизни в Церкви. Главное, чтобы она не превращалась в коммерциализированную «духовную услугу». Такое мнение на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» высказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
Интернет – это просто средство доставки, почта. Всю историю Церкви приходили в монастыри, передавали монахам записки, чтобы в Иерусалиме, в храме Гроба Господня ставили свечки за людей из российской глубинки, которые сами не могли туда прийти. Так что в обращениях в церкви через интернет нет ничего неправильного. Принимать участие в службах онлайн. Мы все молимся вместе со священником. Или помочь с перечислением денег через в интернет. Главное, чтобы это не перешло в своеобразную духовную услугу, «мы вам деньги, вы нам – молитву». Православие это не барабан, который можно крутить», - подчеркнул Першин.
Ранее он рассказал, что Русская православная церковь воспринимает пандемию коронавируса не как наказание от Бога, а как испытание.
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