РПЦ: Коронавирус не наказание, а милосердие Божье.
Русская православная церковь воспринимает пандемию коронавируса не как наказание от Бога, а как испытание. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса», рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
Русская православная церковь воспринимает пандемию коронавируса не как наказание от Бога, а как испытание. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса», рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
«Это милосердие. Это милость Божья. Есть две интерпретации. Что это кому-то прилетело за грехи. Но как пел Высоцкий, не все, что с неба, от Бога. Это, как говорил патриарх Кирилл, испытание. Люди, врачи, каждый день совершают подвиги. Меняется восприятие чиновников. Это тяжелое время, но это время милости. Время самопознания. Господь попускает эти скорби нам, чтобы мы немного очеловечились», - сказал клирик.
Ранее он рассказал в эфире НСН, что после открытия храмов в России священники и прихожане будут взаимодействовать, только соблюдая социальную дистанцию.
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