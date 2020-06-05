В РПЦ коронавирусом переболели около 100 человек
Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
Среди клириков Русской православной церкви коронавирусной инфекцией переболели порядка ста человек. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
«Не располагаю точной информацией. По моим личным оценкам, переболело более 100 человек. Включая не только священников и епископов, но также и монахов, тех, кто помогает при храме. Цифры примерно такие», - отметил священнослужитель.
Ранее он рассказал в эфире НСН, как будут проходит службы в православных церквях после их возобновления. Напомним, с 6 июня в Москве открываются для всех прихожан храмы Русской православной церкви.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- «Добрый, солнечный»: Инна Чурикова о Михаиле Кокшенове
- Названа причина смерти радиоведущей Юлии Норкиной
- Зеленский сделал главой украинской разведки человека Порошенко
- Песков заявил, что темы национализации «Норникеля» нет
- Работающим пенсионерам хотят вернуть индексацию пенсий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru