Троица на улице. Как будут отмечать праздник в РПЦ

Праздник святой Троицы прихожане РПЦ смогут отметить на улице. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.

«В это воскресенье, в день святой Троицы у нас есть четкое указание, чтобы в храмах была социальная дистанция из расчета 4 кв. м на человека. Открытые окна, чтобы ветер, сквозняк, чтобы все выносило. И внимательное отношение к тому, чтобы людей не стало больше. Праздник большой, и поэтому есть указание: те, кто превысит меру, могли бы молиться за пределами храма, на улице. Площадки под крышей или просто на территории около храма, куда нужно вывести трансляцию. В большинстве храмов Москвы это сделано. Чтобы люди могли молиться, но быть вне зоны риска», - объяснил он.

Напомним, церковный праздник святой Троицы православные в этом году отмечают 7 июня.

