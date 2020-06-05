Троица на улице. Как будут отмечать праздник в РПЦ
Праздник святой Троицы прихожане РПЦ смогут отметить на улице. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
Праздник святой Троицы прихожане РПЦ смогут отметить на улице. Об этом на пресс-конференции НСН «РПЦ против коронавируса» рассказал иеромонах РПЦ Дмитрий Першин.
«В это воскресенье, в день святой Троицы у нас есть четкое указание, чтобы в храмах была социальная дистанция из расчета 4 кв. м на человека. Открытые окна, чтобы ветер, сквозняк, чтобы все выносило. И внимательное отношение к тому, чтобы людей не стало больше. Праздник большой, и поэтому есть указание: те, кто превысит меру, могли бы молиться за пределами храма, на улице. Площадки под крышей или просто на территории около храма, куда нужно вывести трансляцию. В большинстве храмов Москвы это сделано. Чтобы люди могли молиться, но быть вне зоны риска», - объяснил он.
Напомним, церковный праздник святой Троицы православные в этом году отмечают 7 июня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
450 тыс.+8 726 / сут.
Умерли
5 528+144 / сут.
Выздоровели
213 тыс.+8 057 / сут.
- Взрыв на юге Москвы устроил психически больной химик-любитель
- Два сотрудника посольства России в Чехии объявлены персонами нон грата из-за яда рицина
- Эрдоган приказал превратить древний собор Святой Софии в мечеть
- Росприроднадзор оценил размер ущерба природе из-за разлива топлива в Норильске
- «Добрый, солнечный»: Инна Чурикова о Михаиле Кокшенове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru