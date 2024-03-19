20.03.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Рекордный рост обналички: Как отразится на российской экономике?»

Граждане России в 2023 году обналичили 33,3 трлн рублей. В 2022 году рекорды налички достигли рекордной отметки 14,2 трлн. Рост показателя стал максимальным как минимум за десять лет, при этом увеличение объёма денежных переводов, наоборот, в прошлом году заметно замедлилось. Они увеличились лишь на 8%, раньше фиксировали повышение в диапазоне 22-77%.

Центробанк отмечает, что с 2013 года фиксируется объем операций с использованием дебетовых и кредитных карт. В 2023 году общий объем операций физических лиц достиг почти 167 триллионов рублей, что является наименьшим приростом с 2014 года. В то же время, было выпущено около 442,4 миллиона карт, что на 13,5% больше, чем в предыдущем году. Резонансным стал недавний случай, когда предприниматели Московской и Владимирской области заработали на незаконной обналичке более 9 миллионов рублей.

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов;

директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что такое «обнал» и как его выявляют банки?

Как законодательно сегодня регулируется обналичивание денежных средств?

Как наказывают в России «теневых банкиров»?

С какими целями россияне чаще всего снимают деньги с карт?

Возможно ли российской экономике полностью отказаться от наличных денег?

Как ведется борьба с обналичкой сегодня?

В чем сегодня россиянам выгодно хранить денежные средства?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

