Депутат Кирьянов: Недвижимость перестала быть надежным инструментом инвестирования
Артем Кирьянов заявил НСН, что срок окупаемости покупки квартиры с 20 лет возрастает до 50 лет.
Сегодня недвижимость перестала быть надежным инструментом инвестирования, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Сейчас я бы не очень рекомендовал прибегать к инвестированию в недвижимость. Есть достаточно большой разрыв между предложением и спросом на первичном и вторичном рынках. Мы сегодня внимательно смотрим, как выровнять эту ситуацию. Судя по экспертным оценкам, срок окупаемости покупки квартиры с 20 лет возрастает до 50 лет, если мы говорим про инвестиции. Тут надо думать», - рассказал он.
Хранение сегодня сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru