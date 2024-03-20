Депутат Кирьянов: Недвижимость перестала быть надежным инструментом инвестирования

Сегодня недвижимость перестала быть надежным инструментом инвестирования, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

«Сейчас я бы не очень рекомендовал прибегать к инвестированию в недвижимость. Есть достаточно большой разрыв между предложением и спросом на первичном и вторичном рынках. Мы сегодня внимательно смотрим, как выровнять эту ситуацию. Судя по экспертным оценкам, срок окупаемости покупки квартиры с 20 лет возрастает до 50 лет, если мы говорим про инвестиции. Тут надо думать», - рассказал он.

Хранение сегодня сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

