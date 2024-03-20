Россиян предупредили о незаконных схемах по «обналичке» криптовалюты

Данные «посредников», которые занимаются незаконным обналичиванием криптовалюты, легко вычислить, в таком случае им грозит как минимум блокировка счетов, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Я бы хотел обратить внимание молодежи на движение капитала по банковским картам. Сейчас много схем, связанных с криптовалютой, предлагаются всякие заработки с обналичиванием. Очень много вовлекается молодежи. Много предлагается схем по покупке крипты и продажи на разных биржах. Надо понимать, что этот поток и разница курсов возникает не на пустом месте. Идет легализация некого потока за счет определенных физических лиц, которые берут на себя эти риски перевода. Везде светятся данные этих лиц, их карты. Все это может в лучшем случае привести к блокировке их счетов, а в худшем случае вы становитесь в одну цепочку с теми, кто занимается оборотом запрещенных препаратов», - предупредил он.

Сегодня хранение сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.

