«Никакой прозрачности»: Россиян предостерегли от сбережений в юанях
Артем Кирьянов заявил НСН, что хранение сегодня сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами.
Хранение сегодня сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«С учетом сегодняшней ситуации привычная для многих схема хранения сбережений в долларах и евро уходит в прошлое. Мы не очень понимаем, как будет себя вести евро в перспективе, экономика Евросоюза сейчас под серьёзным ударом. Никто не гарантирует, что евро может обеспечивать стабильность уже через несколько лет. С долларом ситуация несколько иная. Сегодня люди отказываются от этой привычной схемы и не переводят деньги в валюту. Придет ли на замену доллару какая-то другая валюта? Не думаю, что тот же юань заменит доллар, и не думаю, что в юане нужно хранить свои сбережения. С юанем история непрозрачная. Что касается криптовалюты, мы видим, какая там волатильность. Это история только в рамках спекуляций. Могут играть только люди, которые в этом разбираются. Это не инструмент долгосрочных сбережений и инвестиций», - рассказал он.
Граждане России в 2023 году обналичили 33,3 трлн рублей. В 2022 году рекорды налички достигли рекордной отметки 14,2 трлн. Рост показателя стал максимальным как минимум за десять лет, при этом увеличение объёма денежных переводов, наоборот, в прошлом году заметно замедлилось. Они увеличились лишь на 8%, раньше фиксировали повышение в диапазоне 22-77%.
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