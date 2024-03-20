«Вывозить некуда»: Мошенники окончательно перешли на безналичные средства

Крупные незаконные операции сегодня совершаются с безналичными средствами, обналичиванием уже никто не занимается, так как вывозить деньги и бежать сегодня некуда, заявил экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев в пресс-центре НСН.

«Крупные незаконные операции совершаются с безналичными средствами, обналичиванием уже никто не занимается. Раньше стремились обналичить деньги и куда-то сбежать, а сейчас бежать некуда при закрытых границах. Финансовые связи с недружественными странами прерваны. Чаще всего преступления совершаются именно безналичным путем – через какие-то подставные юридические лица или через криптовалюту. Объем наличности растет по экономическим причинам – рост экономики после кризисных событий, а также из-за инфляции. Плюс треть населения продолжает пользоваться наличными средствами, даже если деньги приходят на карту – снимают. Кому-то так легче контролировать расходы, кому-то удобнее прятать деньги под подушку», - объяснил он.

Данные «посредников», которые занимаются незаконным обналичиванием криптовалюты, легко вычислить, в таком случае им грозит как минимум блокировка счетов, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

