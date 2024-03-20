Экономист Кабаков заявил о «феноменальной» наценке на китайские автомобили
Ярослав Кабаков заявил НСН, что наценка в условиях ограничения поставок из Европы уходит посредникам в России.
Бизнес получает «феноменальную» наценку на продаже китайских автомобилей в России, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
«Сравните цены на автомобиль в Китае и такой автомобиль в России, большая разница. Куда эти все деньги уходят? Определенная наценка в условиях ограничения поставок из Европы уходит посредникам. Эта наценка просто феноменальная. Бизнесу не нужна незаконная обналичка. Там все отлично зарабатывают. Ограничение конкуренции – это кража у населения, этим стоило бы озаботиться», - отметил он.
Сегодня хранение сбережений в валюте чревато неприятными сюрпризами, это касается не только доллара и евро, но и юаней, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Только в семи странах мира качество воздуха соответствует рекомендациям ВОЗ
- СМИ: Госдеп заблокировал заявление G7 с осуждением выборов в России
- ВСУ обстреляли промышленное предприятие в курском Теткино
- Александр Маршал призвал перестать писать об Орбакайте
- Россия безвозмездно передала Зимбабве пшеницу и удобрения
- СМИ: предложили в школу вернуть оценку за поведение
- Над Белгородской областью сбили 13 реактивных снарядов «Вампир»
- Моди поздравил Путина с победой на президентских выборах
- СМИ: В покупке активов Danone заинтересованы «Вамин Татарстан» и вице-премьер Чечни
- Головин вошел в топ-20 самых дорогих игроков французской Лиги 1
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru