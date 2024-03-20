Экономист Кабаков заявил о «феноменальной» наценке на китайские автомобили

Бизнес получает «феноменальную» наценку на продаже китайских автомобилей в России, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Сравните цены на автомобиль в Китае и такой автомобиль в России, большая разница. Куда эти все деньги уходят? Определенная наценка в условиях ограничения поставок из Европы уходит посредникам. Эта наценка просто феноменальная. Бизнесу не нужна незаконная обналичка. Там все отлично зарабатывают. Ограничение конкуренции – это кража у населения, этим стоило бы озаботиться», - отметил он.

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