В отрасли объяснили рекордное снятие наличных средств россиянами

Снятие наличных физическими лицами участилось в связи с экономическими процессами в стране, это не говорит о росте числа незаконных схем, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

«Текущие тенденции, которые отмечаются в сегменте снятия наличных физическими лицами, напрямую связаны с теми процессами, которые происходят у нас в экономике. Растет денежная масса, на новых территориях расширяются торговые операции. Население проявляет достаточно большую активность, люди выезжают за границу, где сегодня расплачиваться можно только наличкой. Конечно, население снимает наличные, что создает дополнительный оборот. Я бы отметил, что проблемы с оборотом наличности нет. Каких-то существенных площадок по обналичиванию уже нет, локальные истории быстро решаются, существует качественный мониторинг», - рассказал он.

Граждане России в 2023 году обналичили 33,3 трлн рублей. В 2022 году рекорды налички достигли отметки 14,2 трлн. Рост показателя стал максимальным как минимум за десять лет, при этом увеличение объёма денежных переводов, наоборот, в прошлом году заметно замедлилось. Они увеличились лишь на 8%, раньше фиксировали повышение в диапазоне 22-77%.

