24.12.2019 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?»

Последние несколько лет в России активно осуществляется административная реформа образования: в период с 2013 года по настоящее время было закрыто около 1500 вузов и филиалов по всей России, что сократило их общее количество в два с половиной раза. Кроме того, Рособорнадзор провёл тотальную проверку ВУЗов, в ходе которой были выписаны тысячи предписаний и замечаний. Эксперты опасаются, что эта реформа станет «регуляторной гильотиной» для образования в России, что приведет к негативным последствиям.

В ходе пресс-конференции её участники подведут промежуточные итоги административной реформы в образовании, а также расскажут чего ждать российским ВУЗами и школам в 2020 году.

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина;

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

Руководитель департамента по образованию «Деловая Россия» Александр Рудик.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00



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