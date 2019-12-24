Депутат Госдумы: 70% работодателей заявили о профнепригодности молодых специалистов

«Если говорить о тех проблемах, о которых говорят работодатели, то это низкая реализация качества образовательных профессиональных программ. Более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников профессиональных программ прийти на предприятие и сразу полноценно приступить к работе. Где-то 25% работодателей, участвующих в этом опросе, сказали, что они тратят на обучение молодых специалистов еще примерно год - это отвлекает других работников предприятия и, возникают дополнительные затраты», - сказала Духанина.

Ранее в беседе с НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский рассказал, что за 5-6 лет количество вузов в РФ сократилось более чем в 2 раза. По его словам, в России было 2,5 тыс вузов с филиалами, а Рособрнадзор закрыл порядка 1,5 тыс вузов.



