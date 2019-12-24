Гильотина для вузов? Эксперты обсудят в НСН будущее российского образования

24 декабря 201913:13

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».

Последние несколько лет в России активно осуществляется административная реформа образования: в период с 2013 года по настоящее время было закрыто около 1500 вузов и филиалов по всей России, что сократило их общее количество в два с половиной раза. Кроме того, Рособорнадзор провёл тотальную проверку ВУЗов, в ходе которой были выписаны тысячи предписаний и замечаний. Эксперты опасаются, что эта реформа станет «регуляторной гильотиной» для образования в России, что приведет к негативным последствиям.

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К беседе в пресс-центре НСН приглашены:

· Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина;

· Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

Участники пресс-конференции обсудят промежуточные итоги административной реформы в образовании, а также расскажут чего ждать российским ВУЗами и школам в 2020 году.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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