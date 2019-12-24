Гильотина для вузов? Эксперты обсудят в НСН будущее российского образования

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».

Последние несколько лет в России активно осуществляется административная реформа образования: в период с 2013 года по настоящее время было закрыто около 1500 вузов и филиалов по всей России, что сократило их общее количество в два с половиной раза. Кроме того, Рособорнадзор провёл тотальную проверку ВУЗов, в ходе которой были выписаны тысячи предписаний и замечаний. Эксперты опасаются, что эта реформа станет «регуляторной гильотиной» для образования в России, что приведет к негативным последствиям.