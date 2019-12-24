Гильотина для вузов? Эксперты обсудят в НСН будущее российского образования
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».
Последние несколько лет в России активно осуществляется административная реформа образования: в период с 2013 года по настоящее время было закрыто около 1500 вузов и филиалов по всей России, что сократило их общее количество в два с половиной раза. Кроме того, Рособорнадзор провёл тотальную проверку ВУЗов, в ходе которой были выписаны тысячи предписаний и замечаний. Эксперты опасаются, что эта реформа станет «регуляторной гильотиной» для образования в России, что приведет к негативным последствиям.
К беседе в пресс-центре НСН приглашены:
· Зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина;
· Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;
Участники пресс-конференции обсудят промежуточные итоги административной реформы в образовании, а также расскажут чего ждать российским ВУЗами и школам в 2020 году.
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