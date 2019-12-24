Депутат Госдумы: Цифровое портфолио ученика вытеснит ЕГЭ
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».
Последние несколько лет в России активно осуществляется административная реформа образования: в период с 2013 года по настоящее время было закрыто около 1500 вузов и филиалов по всей России, что сократило их общее количество в два с половиной раза. Кроме того, Рособорнадзор провёл тотальную проверку ВУЗов, в ходе которой были выписаны тысячи предписаний и замечаний. Эксперты опасаются, что эта реформа станет «регуляторной гильотиной» для образования в России, что приведет к негативным последствиям.
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в эфире НСН заявила, что в ближайшее время ЕГЭ может быть вытеснено цифровым портфолио ученика.
«Я думаю, что цифровое портфолио может вытеснить из системы образования ЕГЭ. В нем будет значительно больше информации полезной, как для принятия решения о собственной траектории дальнейшего образования, также и для работодателей, которые будут принимать на работу. Человек все равно учится для себя, собственного развития, а не для показателей, которые анализируют другие. Это хороший инструмент [цифровое портфолио] и, надеюсь, это [замещение ЕГЭ] произойдет достаточно быстро», - сказала Духанина.
Цифровое (электронное) портфолио ученика представляет собой коллекцию работ школьника в виде папки, веб-страницы или сайта, где хранятся результаты и продукты его учебной деятельности. Большую роль в оценивании ученика с использованием такого портфолио отводится самооцениванию. Эксперты считают, что без этого невозможна самостоятельная организация и ответственность ребенка.
Ранее в эфире НСН парламентарий отметила, что треть школьников говорит о нехватке глубоких знаний по школьным предметам.
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