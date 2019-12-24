Депутат Госдумы: Треть школьников заявляет о нехватке глубоких знаний

«Фактически треть детей говорит о том, что им не хватает глубоких знаний по предметам. И мы видим, что из года в год эта потребность возрастает. Причинами тому являются где-то отсутствие учителей, где-то учебников, также недостаток лабораторного оборудования, которое дает возможность понять физические или химические явления, а не просто выучить страницы учебников», - сказала Духанина.

Ранее она в эфире НСН рассказала, что «более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников профессиональных программ прийти на предприятие и сразу полноценно приступить к работе. Где-то 25% работодателей, участвующих в этом опросе, сказали, что они тратят на обучение молодых специалистов еще примерно год».



