Депутат Госдумы: Треть школьников заявляет о нехватке глубоких знаний
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».
В последние годы в России ведется административная реформа образования. Рособорнадзор занимается проверкой образовательных учреждений, по итогу которых они закрываются или получают предписания на устранение недочетов. Эксперты опасаются, что реформа приведет к «регуляторной гильотине» для образования в РФ. При этом, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина в эфире НСН заявила, что сами школьники ощущают необходимость изменений в системе образования.
«Фактически треть детей говорит о том, что им не хватает глубоких знаний по предметам. И мы видим, что из года в год эта потребность возрастает. Причинами тому являются где-то отсутствие учителей, где-то учебников, также недостаток лабораторного оборудования, которое дает возможность понять физические или химические явления, а не просто выучить страницы учебников», - сказала Духанина.
Ранее она в эфире НСН рассказала, что «более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников профессиональных программ прийти на предприятие и сразу полноценно приступить к работе. Где-то 25% работодателей, участвующих в этом опросе, сказали, что они тратят на обучение молодых специалистов еще примерно год».
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