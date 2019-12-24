Омбудсмен в сфере образования: В РФ закрыто 1,5 тыс вузов за пять лет

24 декабря 201913:26

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».

Последние несколько лет в России активно осуществляется административная реформа образования - проходят проверки и закрытия высших учебных заведений. Эксперты опасаются, что эта реформа станет «регуляторной гильотиной» для образования в России. По словам омбудсмена в сфере образования Амета Володарского, количество вузов в РФ уже сократилось более чем в 2 раза.

Гильотина для вузов? Эксперты обсудят в НСН будущее российского образования

«Если возьмем пример высших учебных заведений, то еще 5-6 лет назад у нас было 2,5 тыс вузов с филиалами. Сегодня Рособрнадзор закрыл или, находятся в стадии закрытия, 1,5 тыс вузов. При этом Рособрнадзор внушал в течение 5-6 лет, что у нас переизбыток вузов и людей с высшим образованием», - сказал Володарский.

При этом, он отметил, что проверкам Рособрнадзора подвергались «не вузы в целом, компетенции детей, а просто документы».

«Например, для аккредитации по специальности "филология", им нужно передать около 200 кг бумаги, которую Рособрнадзор проверяет», - рассказал собеседник НСН.

Кроме того, сравнительный анализ мировых трендов показал, что в других странах «количество высших учебных заведений увеличивается как в государственном, так и в частном секторе. В первую очередь это те страны, которые переходят в цифровую экономику и в экономику знаний».

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ФОТО: НСН
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