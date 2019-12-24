Омбудсмен в сфере образования предложил отобрать карательные функции у Рособрнадзора
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».
В последние годы в России ведется административная реформа образования: с 2013 года было закрыто порядка 1,5 тыс вузов и филиалов по всей стране. Это сократило общее высших учебных заведений в 2,5 раза. Кроме того, при проверках Рособорнадзором вузов, были выписаны тысячи предписаний и замечаний. Эксперты опасаются, что реформа приведет к «регуляторной гильотине» для образования в РФ, что, в свою очередь, скажется негативными последствиями.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН заявил, что необходимо изменить функции Рособрнадзора и превратить его в Рособрконсалтинг.
«Его немного карательные функции уже устарели. Необходимо Рособрнадзор превратить в Рособрконсалтинг, дать ему возможность быть методическим и консультационным центром, который мог бы, опираясь на общественно-профессиональные сообщества, заниматься оценкой качества образования. Потому что сейчас, к сожалению, Рособрнадзор пытается даже в дошкольное образование войти, создавая систему мониторинга детских садов. Я боюсь, что это может закончиться такой же проблемой, как с вузами. В рамках регуляторной гильотины мы смогли бы помочь Рособрнадзору стать агентством со знаком плюс, а не тем, что мы сейчас имеем», - сказал Володарский.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член центрального штаба ОНФ Любовь Духанина отметила, что более 70% работодателей говорят о неготовности выпускников к полноценной профессиональной деятельности сразу после окончания вузов.
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