Омбудсмен в сфере образования предложил отобрать карательные функции у Рособрнадзора

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему «Регуляторная гильотина: Что ждёт российское образование в 2020 году?».

В последние годы в России ведется административная реформа образования: с 2013 года было закрыто порядка 1,5 тыс вузов и филиалов по всей стране. Это сократило общее высших учебных заведений в 2,5 раза. Кроме того, при проверках Рособорнадзором вузов, были выписаны тысячи предписаний и замечаний. Эксперты опасаются, что реформа приведет к «регуляторной гильотине» для образования в РФ, что, в свою очередь, скажется негативными последствиями.

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в эфире НСН заявил, что необходимо изменить функции Рособрнадзора и превратить его в Рособрконсалтинг.