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Раздеться и не разориться: Модные тенденции весна/лето-2025

Информация

Начало конференции

15:00

2 апреля 2025

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

02.04.2025 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Раздеться и не разориться: Модные тенденции весна/лето-2025»

Еще вчера девушки планеты вдохновлялись Хейли Бибер и стремились к естественной красоте. Затем в тренде были эстетика нулевых, шубы, букеты алых роз и вайб жены мафиози. Мода меняется ежедневно, и чтобы не отставать, зумерам приходится тратить слишком много денег. Но в этом году на пути желания модников обновить гардероб встали финансовые трудности.

По данным СМИ, с 1 по 15 марта 2025 года число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом оборот платежей вырос на 14%, а средний чек стал на 34% больше и составил 11 839 рублей. Общая тенденция — это осознанный подход к шопингу: люди покупают только то, что им по-настоящему нужно. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало больше на 32% и 34% соответственно.

Западные СМИ пишут, что из-за обилия микротрендов вроде внезапной моды на «ногти цвета черничного молока» или леопардовый принт поколение Z сталкивается с новой формой выгорания. Они утомлены и измучены бесконечной гонкой за новыми словечками, которые должен употреблять (или хотя бы знать) «каждый продвинутый человек», за скоротечной модой на определенный стиль в одежде и за культовыми брендами.

Участники пресс-конференции:

  • Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов;
  • Стилист, имиджмейкер Наталья Тасевска.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Какие вещи обязательны в этом сезоне?
  • Какие цвета будут самыми модными?
  • На какие аксессуары необходимо обратить внимание?
  • Как стильно одеться этой весной?
  • Как сильно подорожает одежда?
  • Где чаще всего покупают одежду россияне?
  • Как сегодня прослеживается эйджизм в моде?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Екатерина Галайда-Перера, НСН

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