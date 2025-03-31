02.04.2025 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Раздеться и не разориться: Модные тенденции весна/лето-2025»
Еще вчера девушки планеты вдохновлялись Хейли Бибер и стремились к естественной красоте. Затем в тренде были эстетика нулевых, шубы, букеты алых роз и вайб жены мафиози. Мода меняется ежедневно, и чтобы не отставать, зумерам приходится тратить слишком много денег. Но в этом году на пути желания модников обновить гардероб встали финансовые трудности.
По данным СМИ, с 1 по 15 марта 2025 года число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом оборот платежей вырос на 14%, а средний чек стал на 34% больше и составил 11 839 рублей. Общая тенденция — это осознанный подход к шопингу: люди покупают только то, что им по-настоящему нужно. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало больше на 32% и 34% соответственно.
Западные СМИ пишут, что из-за обилия микротрендов вроде внезапной моды на «ногти цвета черничного молока» или леопардовый принт поколение Z сталкивается с новой формой выгорания. Они утомлены и измучены бесконечной гонкой за новыми словечками, которые должен употреблять (или хотя бы знать) «каждый продвинутый человек», за скоротечной модой на определенный стиль в одежде и за культовыми брендами.
Участники пресс-конференции:
- Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов;
- Стилист, имиджмейкер Наталья Тасевска.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Какие вещи обязательны в этом сезоне?
- Какие цвета будут самыми модными?
- На какие аксессуары необходимо обратить внимание?
- Как стильно одеться этой весной?
- Как сильно подорожает одежда?
- Где чаще всего покупают одежду россияне?
- Как сегодня прослеживается эйджизм в моде?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8