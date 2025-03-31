02.04.2025 в 15.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Раздеться и не разориться: Модные тенденции весна/лето-2025»



Еще вчера девушки планеты вдохновлялись Хейли Бибер и стремились к естественной красоте. Затем в тренде были эстетика нулевых, шубы, букеты алых роз и вайб жены мафиози. Мода меняется ежедневно, и чтобы не отставать, зумерам приходится тратить слишком много денег. Но в этом году на пути желания модников обновить гардероб встали финансовые трудности.



По данным СМИ, с 1 по 15 марта 2025 года число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом оборот платежей вырос на 14%, а средний чек стал на 34% больше и составил 11 839 рублей. Общая тенденция — это осознанный подход к шопингу: люди покупают только то, что им по-настоящему нужно. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало больше на 32% и 34% соответственно.



Западные СМИ пишут, что из-за обилия микротрендов вроде внезапной моды на «ногти цвета черничного молока» или леопардовый принт поколение Z сталкивается с новой формой выгорания. Они утомлены и измучены бесконечной гонкой за новыми словечками, которые должен употреблять (или хотя бы знать) «каждый продвинутый человек», за скоротечной модой на определенный стиль в одежде и за культовыми брендами.



Участники пресс-конференции:



Международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов;

Стилист, имиджмейкер Наталья Тасевска.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Какие вещи обязательны в этом сезоне?

Какие цвета будут самыми модными?

На какие аксессуары необходимо обратить внимание?

Как стильно одеться этой весной?

Как сильно подорожает одежда?

Где чаще всего покупают одежду россияне?

Как сегодня прослеживается эйджизм в моде?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



