Стилист заявила об «агрессивной» возрастной дискриминации в сфере женской моды
В мужской моде вполне достаточно выбора для всех возрастных категорий, заявил НСН fashion-критик Александр Белов, но такая проблема есть у женщин.
На подиумах сегодня мы видим моделей очень разных возрастов, что говорит о том, что бренды борются с эйджизмом, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.
«На подиумах мы сегодня видим очень разных моделей – старше 30 и 40 лет. Это очень важная тенденция, потому что все люди носят одежду, не только в 20 лет. Правильно, чтобы была красивая одежда для всех возрастов. В мужской моде вполне достаточно выбора для всех возрастных категорий. Можно одеть мужчину и в 25, и в 45, все можно найти», - отметил он.
Со своей стороны стилист, имиджмейкер Наталья Тасевска подчеркнула, что такая проблема есть в женском гардеробе.
«Эйджизм в мужском мире не наблюдается, но он очень агрессивный относительно женщин. Женщинам в старшем возрасте сложнее найти красивую одежду», - добавил он.
Мужчины весной часто носят серые вещи, обычные футболки и джинсы, что никак не выделяет их на фоне остальных, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.
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