Стилисты посоветовали мужчинам отказаться от серых оттенков в весеннем гардеробе

Мужчины весной часто носят серые вещи, обычные футболки и джинсы, что никак не выделяет их на фоне остальных, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.

«Весна – это время яркое, солнечное, я всегда рекомендую использовать вещи более яркие и солнечные. Мужчины часто переодеваются весной из синего во что-то серое. Конечно, это не очень радует, лучше добавить в свою палитру цветов и разнообразия. Это добавит мужчине индивидуальности. Из тенденций, которые мы заметили на подиумах этого года, узкие силуэты, уходит на второй план узкие брюки. Надо здесь не переборщить, чтобы верх и низ были гармоничными. Многие люди покупают футболку и джинсы, смотрится это не всегда хорошо, в этом нет индивидуальности. Я рекомендую этой весной пробовать краски, которые они раньше не применяли», - рассказал он.

Со своей стороны, стилист, имиджмейкер Наталья Тасевска посоветовала мужчинам сделать акцент на аксессуарной группе, использовать шарфы.

Еще вчера девушки планеты вдохновлялись Хейли Бибер и стремились к естественной красоте. Затем в тренде были эстетика нулевых, шубы, букеты алых роз и вайб жены мафиози. Мода меняется ежедневно, и чтобы не отставать, зумерам приходится тратить слишком много денег. Но в этом году на пути желания модников обновить гардероб встали финансовые трудности.

По данным СМИ, с 1 по 15 марта 2025 года число покупок женской одежды снизилось на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом оборот платежей вырос на 14%, а средний чек стал на 34% больше и составил 11 839 рублей. Общая тенденция — это осознанный подход к шопингу: люди покупают только то, что им по-настоящему нужно. В то же время заметно увеличился интерес к аксессуарам и одежде для отдыха и спорта — покупок в этих категориях стало больше на 32% и 34% соответственно.

