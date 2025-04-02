Стилист Белов объяснил, почему люксовые бренды не продаются на маркетплейсах
Люксовые бренды можно покупать только в оригинальных магазинах или через байеров, заявил НСН fashion-критик Александр Белов.
Люксовые бренды не продаются на маркетплейсах, потому что есть определенные нормы, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.
«Люксовые бренды можно покупать только в оригинальных магазинах или через байеров заказываем. Пока бренды официально к нам не возвращаются. Люксовые бренды не продаются на маркетплейсах, потому что есть определенные нормы. Например, магазин должен быть оформлен определенным образом… Это не только вещи, это эстетика. Бренды не готовы даже магазинам обычным свои вещи продавать. На маркетплейсах бывает, что вещи на складах крадут, там сложная логистика и так далее», - рассказал он.
Интерес к маркетплейсам продолжает расти и со стороны покупателей, и со стороны брендов, заявил директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН.
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