Детские товары и «люкс»: Доля контрафакта на маркетплейсах выросла на 20%

Интерес к маркетплейсам продолжает расти и со стороны покупателей, и со стороны брендов, заявил директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН.

«За последние несколько лет рост электронной торговли не останавливается. Есть несколько трендов. Во-первых, предприниматели все чаще интересуются маркетплейсами. Владельцы брендов и магазинов активно идут в онлайн-торговлю, осваивают маркетплейсы. Во-вторых, хочу выделить повышенный интерес со стороны потребителей. Пункты выдачи сегодня есть в каждом доме. Одежда и обувь – это очень популярная категория на маркетплейсах, но на первом месте все-таки товары для дома. Люди по-прежнему предпочитают торговые центры для выбора одежды. Маркетплейсы борются за потребителя широким ассортиментом и более низкими ценами», - рассказал он.

При этом на маркетплейсах растет доля подделок, особенно в сегменте «люкс» и детских товаров.

«Но есть и недостатки. Первый самый главный недостаток – это то, что нельзя пощупать товар, понять его качество. А еще очень важный пункт – контрафакт. В 2024 году было выявлено 6 миллионов подделок, что на 20% больше, чем в 2023 году. Контфрактной продукции становится больше, это Китай, Турция и ОАЭ. Если посмотреть по товарам, это детские товары и люксовые бренды одежды», - предупредил он.

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