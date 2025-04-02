Детские товары и «люкс»: Доля контрафакта на маркетплейсах выросла на 20%
Директор Союза электронной торговли Георгий Багирян заявил НСН, что в 2024 году было выявлено 6 миллионов подделок на маркетплейсах.
Интерес к маркетплейсам продолжает расти и со стороны покупателей, и со стороны брендов, заявил директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН.
«За последние несколько лет рост электронной торговли не останавливается. Есть несколько трендов. Во-первых, предприниматели все чаще интересуются маркетплейсами. Владельцы брендов и магазинов активно идут в онлайн-торговлю, осваивают маркетплейсы. Во-вторых, хочу выделить повышенный интерес со стороны потребителей. Пункты выдачи сегодня есть в каждом доме. Одежда и обувь – это очень популярная категория на маркетплейсах, но на первом месте все-таки товары для дома. Люди по-прежнему предпочитают торговые центры для выбора одежды. Маркетплейсы борются за потребителя широким ассортиментом и более низкими ценами», - рассказал он.
При этом на маркетплейсах растет доля подделок, особенно в сегменте «люкс» и детских товаров.
«Но есть и недостатки. Первый самый главный недостаток – это то, что нельзя пощупать товар, понять его качество. А еще очень важный пункт – контрафакт. В 2024 году было выявлено 6 миллионов подделок, что на 20% больше, чем в 2023 году. Контфрактной продукции становится больше, это Китай, Турция и ОАЭ. Если посмотреть по товарам, это детские товары и люксовые бренды одежды», - предупредил он.
Мужчины весной часто носят серые вещи, обычные футболки и джинсы, что никак не выделяет их на фоне остальных, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Пилотов лайнера российской авиакомпании попытались ослепить лазером
- Сийярто: Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок из РФ
- Шабутдинов признал вину по уголовному делу о крупном мошенничестве
- Рост турпотока в Туапсе, Сочи, Геленджик и на азовское побережье Кубани достигает 20%
- Три мирных жителя пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области
- Житель Воронежской области получил 19 лет за госизмену
- Шалимов стал новым главным тренером «Факела»
- Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят 1 мая
- Юра Борисов побил рекорд популярности Никиты Кологривого на «Кинопоиске»
- В Госдуме предложили уголовное наказание за повторную продажу детям энергетиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru