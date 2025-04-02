Продажи российских брендов одежды на маркетплейсах выросли в три раза
Маркетплейсы сегодня создают специальные проекты, которые направлены на поддержку брендов из РФ, заявил НСН директор Союза электронной торговли Георгий Багирян.
Продажи российских брендов одежды на маркетплейсах выросли в три раза за год, заявил директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН.
«В три раза выросли продажи российских брендов на маркетплейсах за год (это Top Top, «Чайка», GATE31 и другие). Отечественные дизайнеры активно осваивают маркетплейсы, интернет-торговлю. Сегодня площадки активно продвигают отечественные бренды, делают специальные разделы «Сделано в России» и так далее. Много интеграций, проектов и коллабораций, которые направлены на поддержку брендов из РФ. Маркетплейсы заинтересованы в том, чтобы отечественные бренды стали более узнаваемыми», - рассказал он.
Интерес к маркетплейсам продолжает расти и со стороны покупателей, и со стороны брендов, заявил ранее директор Союза электронной торговли Георгий Багирян в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru