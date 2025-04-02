Стилист заявила, что кислотные цвета вышли из моды

Этой весной лучше выбирать более благородные цвета в одежде, например, шоколадный, заявила стилист, имиджмейкер Наталья Тасевска в пресс-центре НСН.

«Люди уже запутались в том, какую одежду носить, что такое база, что уже не очень модно. Именно поэтому чаще всего покупаются джинсы и футболки. Что точно надо выбросить из своего гардероба? Все, что растянулось, закаталось, отвисло на коленках. Не надо в этом сезоне носить какие-то кислотные, раздражающие цвета. Несколько сезонов нам это предлагалось, сейчас время благородных и вкусных оттенков – шоколадный, бордо, бургунди, можно добавить оранжа, корицы. Это сразу поднимет нам настроение, захочется просто жить», - рассказала она.

Мужчины весной часто носят серые вещи, обычные футболки и джинсы, что никак не выделяет их на фоне остальных, заявил международный эксперт по стилю, fashion-критик Александр Белов в пресс-центре НСН.

