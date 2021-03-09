10.03.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Проверка масленичных продуктов: качество и безопасность

В 2021 году Масленицу в России отмечают с 8 по 14 марта. Даже нерелигиозные люди отдают дань традициям и ежегодно пекут или покупают блины с самыми разными начинками, употребляя это блюдо и в форме сытного обеда, и на десерт. Масленичные ярмарки открываются во многих городах нашей страны, а столичные парки даже подготовили праздничную онлайн-программу. Однако из-за пандемии коронавируса и грядущего за Масленицей Великого поста эксперты советуют уделять особое внимание питанию и здоровью.

На пресс-конференции в пресс-центре НСН будут представлены итоги проверок масленичных продуктов, проведённых союзом потребителей «Росконтроль», и даны советы по составлению здорового рациона на масленичной неделе.

Участники пресс-конференции:

Руководитель Экспертного центра Росконтроль Максим Рудаков;

Врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной Студии здоровья Ольга Шмелёва.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

