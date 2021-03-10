Диетолог раскрыл секрет диетических блинов

В 2021 году Масленицу в России отмечают с 8 по 14 марта. Даже нерелигиозные люди отдают дань традициям и ежегодно пекут или покупают блины с самыми разными начинками. Однако эксперты советуют уделять особое внимание качеству продуктов, из которых они готовятся.

Врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной Студии здоровья Ольга Шмелёва на пресс-конференции НСН назвала лучшую начинку для блинов.

«Блины вообще – не диетическая еда, там много углеводов. Это приводит к набору веса, сахарному диабету, атеросклерозу. Но в Масленичную неделю говорить о вреде блинов не стоит, нужно просто соблюдать меру – есть не четыре блина, а два. Идеальной начинкой могла бы стать рыба – слабосоленая семга или радужная форель. Это может позволить заменить насыщенные жиры из мяса на ненасыщенные жиры», - рассказала она.

Для того, чтобы сделать блины чуть более полезными, белую муку можно заменить на муку с отрубями или ржаную. Это снизит вкус блинов, но также и риск набора веса, добавила Шмелева.

