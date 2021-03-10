В Росконтроле рассказали, какое сливочное масло выбрать
Руководитель Экспертного центра «Росконтроль» Максим Рудаков на пресс-конференции НСН рассказал, какое сливочное масло выбрать.
В 2021 году Масленицу в России отмечают с 8 по 14 марта. Даже нерелигиозные люди отдают дань традициям и ежегодно пекут или покупают блины с самыми разными начинками. Однако эксперты советуют уделять особое внимание качеству продуктов, из которых они готовятся.
Руководитель Экспертного центра «Росконтроль» Максим Рудаков на пресс-конференции НСН рассказал, какое сливочное масло выбрать.
«В ходе проверки 23 марок сливочного масла на фальсификат и добавление растительных и животных жиров тесты на фальсификат смогли пройти только восемь марок сливочного масла. Среди этих восьми – марки «Молоколамск», «Алтайская буренка», «Экомилк», «Домик в деревне», «Можайское. В ряде случаев проверки показали, что содержание молочного жира было не более 1%, а иногда его там не было вообще», - рассказал он.
При этом в России эксперты Центробанка рассчитывают «блинный индекс» - стоимость приготовления блина по ГОСТу в Москве и Подмосковье, рассказал Рудаков.
«За год стоимость приготовления блинов выросла чуть более чем на 3%», - рассказал он, отметив, что речь идет о блинах без начинки.
При этом «блинный индекс» оказался ниже уровня официальной инфляции в этих же регионах, где она составила 5%, добавил эксперт.
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