Росконтроль назвал главную опасность готовых блинов

В 2021 году Масленицу в России отмечают с 8 по 14 марта. Даже нерелигиозные люди отдают дань традициям и ежегодно пекут или покупают блины с самыми разными начинками. Однако эксперты советуют уделять особое внимание качеству продуктов, из которых они готовятся.

Руководитель Экспертного центра Росконтроль Максим Рудаков в ходе пресс-конференции НСН рассказал об опасности готовых блинов.

«Полуфабрикаты различного вида - варенники, блины и подобного рода продукты, а также готовые блины с начинками имеют проблемы с микробиологией. Особенно это касается незамороженной продукции. Если же говорить о блинчиках, которые позиционируются на рынке как готовые и их достаточно разогреть в микроволновке – это большая проблема, потому что их нужно доготовить и пропустить через термическую обработку. Иначе высок риск пищевых отравлений и проблем с желудком. Поэтому мы очень не рекомендуем покупать такую продукцию или же, если нет иных вариантов, смотреть, как работают холодильники в магазине и проверять дату производства и срок годности, дома же немедленно убрать в холодильник», - рассказал эксперт.

Врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной Студии здоровья Ольга Шмелёва ранее на пресс-конференции НСН назвала лучшую начинку для блинов.

