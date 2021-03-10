Росконтроль назвал самые проблемные продукты в Масленницу

В 2021 году Масленицу в России отмечают с 8 по 14 марта. Даже нерелигиозные люди отдают дань традициям и ежегодно пекут или покупают блины с самыми разными начинками. Однако эксперты советуют уделять особое внимание качеству продуктов, из которых они готовятся.

Руководитель Экспертного центра Росконтроль Максим Рудаков в ходе пресс-конференции НСН рассказал, что молочные продукты являются самыми проблемными с точки зрения контроля качества.

«Молочная продукция является самой непростой с точки зрения безопасности и качества в период Масленицы. Ее нужно постоянно проверять на портале Росконтроля, не запасаться такими продуктами впрок, ставить на стол только то, что намерены съесть прямо сейчас, остальное хранить в холодильнике», - рассказал эксперт.

В Росконтроле был случай, когда они в сливочном масле торговой марки «Брест-Литовск» выявили замену молочного жира растительным на 100%. Они связались с производителем и там заявили, что такую партию они не производили, сообщил он.

«Так что если у популярного бренда вдвое ниже цена, чем обычно, то брать его не стоит. Берите продукты в централизованных магазинах федеральный сетей – у них гораздо больше надзора за качество продуктов и поставщиками. Хотя это тоже не панацея», - добавил эксперт.

Врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной Студии здоровья Ольга Шмелёва ранее на пресс-конференции НСН назвала лучшую начинку для блинов.

