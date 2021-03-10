Глава Росконтроля назвал безопасную консервированную рыбу
Руководитель Экспертного центра «Росконтроль» Максим Рудаков на пресс-конференции НСН рассказал, как выбрать тунца для салата и консервированную форель.
В 2021 году Масленицу в России отмечают с 8 по 14 марта. Даже нерелигиозные люди отдают дань традициям и ежегодно пекут или покупают блины с самыми разными начинками. Однако эксперты советуют уделять особое внимание качеству продуктов, из которых они готовятся.
Руководитель Экспертного центра «Росконтроль» Максим Рудаков на пресс-конференции НСН рассказал, как выбрать тунца для салата.
«Тунец – диетическая рыба с пониженным содержанием жира. Большинство проверенных образцов соответствовали стандартам. Можно рекомендовать консервированного тунца следующих марок – Fishhouse, «Фортуна», «5 морей», «Барс», «Белый кит». При этом в тунце марки «5 морей» соли оказалось меньше всего», - рассказал Рудаков.
Он добавил, что для салата можно использовать и слабосоленую форель.
«Можно смело рекомендовать следующие марки слаболеной форели – «Меридиан» и «Русское море». Говоря о масляной рыбе, стоит отметить продукцию под торговыми марками «Олива» и «Балтийский берег», - добавил Рудаков.
Ранее Рудаков рассказал, как выбрать сливочное масло.
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