Диетолог дал советы по питанию в Великий пост

В 2021 году Масленицу в России отмечают с 8 по 14 марта. Даже нерелигиозные люди отдают дань традициям и ежегодно пекут или покупают блины с самыми разными начинками. Однако эксперты советуют уделять особое внимание качеству продуктов, из которых они готовятся.

Врач-диетолог, специалист по лечебно-физической культуре, руководитель собственной Студии здоровья Ольга Шмелёва в ходе пресс-конференции НСН рассказала, как следует питаться в Великий пост.

«В пост идет полное исключение белков, а они – источник необходимых аминокислот, в том числе для иммунитета, что актуально в период весеннего авитаминоза и роста простудных заболеваний. В те дни, когда рыба разрешена, все таки ее надо есть и не исключать ее из рациона, особенно морскую – она является источника йода и полиненасыщенных жирных кислот», - сказал она.

По ее словам, также стоит обращать внимание на растительные источники белка – бобовые продукты, качественная соя. Однако восемь незаменимых аминокислот содержатся только в животном мясе и из растений их получить нельзя, добавила врач-диетолог.

Шмелёва ранее на пресс-конференции НСН назвала лучшую начинку для блинов.

