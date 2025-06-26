«Я считаю, что перекос в сторону технических специальностей связан не только с общей тенденцией и ростом популяризации таких специальностей, но и с неким искусственным регулированием. Например, в этом году по гуманитарным предметам задания стали сложнее. Появилось много вещей, которые искусственно занижают балл по гуманитарным направлениям. Педагоги отмечают облегчение заданий по физике по сравнению с предыдущими годами. Закон не запрещает такого регулирования. Я думаю, что такое регулирование все равно не переведет людей из гуманитариев в технарей», - сказал собеседник НСН.

Ранее член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо сделать классы, в которых будет не более 20 учеников.

