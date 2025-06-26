Депутат Смолин: Обществознание стало самым «провальным» предметом на ЕГЭ
Количество провалов ЕГЭ по обществознанию в 2025 году составило 23%, сказал в пресс-центре НСН Олег Смолин.
Порядка 255 тысяч школьников сдавали в 2025 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, что сделало этот предмет рекордсменом среди гуманитарных направлений, но и самым "провальным", сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
«В Рособрнадзоре сообщили, что в 2025 году на пять тысяч меньше ребят выбрали литературу на ЕГЭ. Средний балл чуть-чуть подрос - между 61 и 62. Количество ребят, которые провалили экзамен, практически не изменилось. Историю выбрали на девять тысяч больше ребят в этом году. Они почувствовали, что будет предложение ввести историю вместо обществознания. Средний балл - в районе 56. Количество ребят, проваливших экзамен, более 9%. Это очень высокий результат. На шесть тысяч человек увеличилось количество сдающих в ЕГЭ химию. Средний балл - 58. Провалили экзамен порядка 17%. Профильную математику в этом году сдавали на 30 тысяч больше школьников, чем годом ранее. Средний балл - 62. Количество провалов - около 5%. На 26 тысяч ребят в этом году сдавали русский язык. Я связываю с тем, что часть людей пришли на ЕГЭ после среднего профессионального образования. Средний балл - 61. Количество провалов минимально - около 1%. Обществознание - рекордсмен среди гуманитарных предметов. Его выбрали 255 тысяч выпускников. Средний балл снизился до 53,5. Количество провалов - 23%», - рассказал собеседник НСН.
Он отдельно отметил малое число сдающих ЕГЭ по географии и некоторые иностранные языки, в частности, китайский, французский и испанский. Депутат добавил, что интерес к физике растет.
«Физику выбрали на семь тысяч больше школьников. Это свидетельство роста престижности инженерного образования. Средний балл - 62. Количество провалов по физике увеличилось на 2% и составило около 4%. Биологию выбрали в этом году на восемь тысяч человек больше. Средний балл - 54,5. Число провалов составляет порядка 17%. Информатику выбрали для сдачи на ЕГЭ на шесть тысяч школьников больше, чем годом ранее. Средний балл - 56, число провалов - более 19,5%. Географию сдавали всего 17 тысяч человек. Средний балл - 55, количество провалов - более 7%. В этом году на ЕГЭ по английскому языку ходили 75 тысяч выпускников. Немецкий выбрали 500 человек, испанский - 145, французский - 400, китайский - 217 человек», - добавил эксперт.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил НСН, что зачастую школьникам нужны репетиторы только в редких случаях, когда школьный учитель по каким-то причинам не может обеспечить нормальную подготовку к Единому государственному экзамену, в остальных ситуациях школьные преподаватели спокойно готовят учеников к экзамену.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Московский монорельс завершит работу 28 июня
- Хаменеи поздравил иранцев с победой над США
- Австралия ввела санкции против Минниханова и Шамана
- Минпросвещения: Оценивать поведение школьников будет классный руководитель
- Суд оштрафовал телеведущую Боню за пропаганду наркотиков
- В Минприроды РФ ликвидировали департамент охоты
- Эрдоган заявил, что Трамп согласился на переговоры с Путиным в Турции
- Хаменеи заявил о победе Ирана над Израилем
- Россельхознадзор запретил ввоз семян из Нидерландов с 30 июня
- Жительницу Новороссийска задержали за передачу Украине данных о ЧФ и ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru