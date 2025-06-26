Он отдельно отметил малое число сдающих ЕГЭ по географии и некоторые иностранные языки, в частности, китайский, французский и испанский. Депутат добавил, что интерес к физике растет.



«Физику выбрали на семь тысяч больше школьников. Это свидетельство роста престижности инженерного образования. Средний балл - 62. Количество провалов по физике увеличилось на 2% и составило около 4%. Биологию выбрали в этом году на восемь тысяч человек больше. Средний балл - 54,5. Число провалов составляет порядка 17%. Информатику выбрали для сдачи на ЕГЭ на шесть тысяч школьников больше, чем годом ранее. Средний балл - 56, число провалов - более 19,5%. Географию сдавали всего 17 тысяч человек. Средний балл - 55, количество провалов - более 7%. В этом году на ЕГЭ по английскому языку ходили 75 тысяч выпускников. Немецкий выбрали 500 человек, испанский - 145, французский - 400, китайский - 217 человек», - добавил эксперт.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил НСН, что зачастую школьникам нужны репетиторы только в редких случаях, когда школьный учитель по каким-то причинам не может обеспечить нормальную подготовку к Единому государственному экзамену, в остальных ситуациях школьные преподаватели спокойно готовят учеников к экзамену.

