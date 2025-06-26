В Госдуме рассказали, для кого ЕГЭ по истории станет обязательным
Экзамен по истории не должен быть формальным, ведь история - это не только знание фактов, но и умение анализировать ситуацию, сказали опрошенные НСН эксперты.
Экзамен по истории должен быть не в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ), он должен содержать устную часть, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
Президент России Владимир Путин ранее поддержал идею о том, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.
«Идея экзамена по истории мне близка, но только не в форме ЕГЭ. Я смотрел вопросы ЕГЭ по истории, в них много частностей и мелочей, которые необязательно знать непрофессионалу. Я не нашел ни одного вопроса на общее понимание исторического процесса. С моей точки зрения, можно было бы ввести диктант на понимание основных дат, а дальше - устная часть экзамена, на которой выпускник мог бы показать, как он понимает исторический процесс, что он читал по истории, как он к этому относится. История - это не только знание фактологии», - сказал собеседник НСН.
В свою очередь омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил, что при поступлении в педагогические вузы экзамен по истории будет полезнее, чем по обществознанию.
«Я считаю, что многие гуманитарные направления нуждаются в экзамене по истории. Например, на направления в педагогические вузы, на мой взгляд, важнее, чем обществознание. Нужно понимать, историю будут сдавать дополнительно или вместо обществознания. Что касается формального подхода к сдаче экзамена, то такое будет неправильным. История - не про даты и цифры, это про анализ ситуации», - заключил эксперт.
Ранее член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо сделать классы, в которых будет не более 20 учеников.
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